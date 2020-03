Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf Warendorfer Straße wurde am Samstagnachmittag (7. März) eine 12-Jährige aus Hamm leicht verletzt. Gegen 15.10 Uhr stieß ein 33-jähriger BMW-Fahrer unmittelbar vor dem Kreisverkehr Münsterstraße mit dem verkehrsbedingt wartenden Audi einer ebenfalls 33-Jährigen aus Hamm zusammen, in welchem sich das Mädchen als Beifahrerin befand. Beide Autos hatten die Warendorfer Straße zuvor in Fahrtrichtung Münsterstraße befahren. Das Kind wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo es nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 250 EUR. (es)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell