Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Orschweier - Kinder beschädigen PKWs, Zeugen gesucht

Mahlberg (ots)

Am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 20:15 wurden zwei im Baggerlochweg, auf dem Gelände des Fußballplatzes, geparkte PKWs der Marken Audi und VW beschädigt. Zeugen beobachteten zwei Kinder im Alter von acht bis elf Jahren, die in der Nähe der PKWs auf einem Sandhaufen spielten. Nach ersten Ermittlungen sollen sie sich mehrfach Sand und die darunter befindlichen Kieselsteine nachgeworfen und hierbei die parkenden PKWs getroffen haben. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 6500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Kindern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07822 4695-0 bei den Beamten des Polizeipostens Ettenheim zu melden. /eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell