Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Randalierer

Rheinau (ots)

Ein 23-jähriger Randalierer rief am Donnerstagabend zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Kehl auf den Plan. Nach ersten Ermittlungen soll der junge Mann mehrmals gegen eine Glastür der Sparkasse in der Rheinstraße getreten haben. Erst nach dem Eintreffen von zwei Streifenbesatzungen kam der junge Mann den Aufforderungen, das Bankgebäude zu verlassen, nach. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis, den er letztlich auch akzeptierte. Beschädigungen an der Türe konnten nicht festgestellt werden. /eb

