POL-NMS: 200921-2-pdnms Unfallverursacherin nach Verkehrsunfall in Rendsburg gesucht

Ein 12 jähriger Fahrradfahrer befuhr am 16.09.2020 gegen 09.00 Uhr den Paradeplatz in Rendsburg in Richtung Stadtpark. Eine Fußgängerin geht vom Paradeplatz ebenfalls Richtung Stadtpark und kreuzt dabei den gepflasterten Teil des Paradeplatzes. Der 12 jährige Radfahrer muss dabei der Fußgängerin ausweichen und fährt gegen eine Straßenlaterne, hierbei verletzt er sich leicht. Die Fußgängerin dreht sich noch kurz um zum Radfahrer, geht danach aber weiter. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach der Fußgängerin, bei dieser soll es sich um eine ca. 35 Jahre alte Frau handeln, die Frau ist ca. 160-165 cm groß, sie hatte dunkle Haare und trug eine helle Oberbekleidung. Eventuelle weitere Zeugen und auch die Fußgängerin melden sich bitte bei der Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450.

