Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200920-4-pdnms Pkw gegen Baum gefahren, Personen schwer verletzt

Schwedeneck (ots)

Schwedeneck. Am späten Samstagabend (19.09.20, gegen 23:15 Uhr) wurden zwei 18-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 18-Jähriger aus Klausdorf war der Fahrer und ein 18-Jähriger aus Kiel der Beifahrer eines Audi A4 Avant. Sie befuhren die Stohler Landstraße (K16) aus Richtung Stohl in Richtung Sprenge. Vor der Einmündung zur Kieler Straße (K22) kam der Audi in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Beide Insassen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Klausdorfer bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stehen könnte. Deshalb wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Es ist ein Sachschaden von etwa 10.000 EUR entstanden.

