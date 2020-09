POL-NMS: 200920-1-pdnms Betrunken mit Pkw Unfall verursacht

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster. Am 19.09.20 hat ein 34-Jähriger Neumünsteraner mit seinem VW Golf kurz vor Mitternacht einen Verkehrsunfall verursacht. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung ist der 34-Jährige in der Straße Am Kamp gegen zwei im Gegenverkehr geparkte Pkw gefahren. Dadurch ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 EUR entstanden. Bei dem Unfall wurde der 34-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Da ein Atemalkoholtest bei dem Neumünsteraner einen Wert von 2,34 Promille ergab, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

