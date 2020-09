Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200918-2-pdnms Vermisste Person in Neumünster

Neumünster (ots)

Seit dem 17.09.2020 um 17.30 Uhr wird der 86 jährige Hans-Jürgen Arndt aus Neumünster vermisst. Herr Arndt ist vermutlich mit seinem PKW Citroen Berlingo in Rot, amtliches Kennzeichen NMS-H 293, unterwegs. Zuletzt gesehen wurde Herr Arndt in seinem PKW am 17.09.2020, 17.30 Uhr in der Straße Christiansweg in Neumünster. Herr Arndt ist teilweise zeitlich und örtlich desorientiert und findet dann seinen Heimweg nicht mehr. Herr Arndt hat schwarze Haare, er trägt eine Brille, er hat eine schlanke Figur, bekleidet ist er mit einen hellbeigen Jeanshose, einen dunkelbunten Pullover und einer Weste in Hellgrau. Wer hat Herrn Arndt seit gestern späten Nachmittag um 17.30 Uhr im Bereich Neumünster Einfeld, Gartenstadt und Faldera gesehen, wer hat sein roten Citroen Berlingo wahrgenommen und wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell