Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200918-1-pdnms Vermisste Person in Aukrug

Aukrug ( RD ) (ots)

Seit dem 17.09.2020, 18.30 Uhr wird der 78 jährige Hinrich Schäffer aus Aukrug vermisst. Herr Schäffer dürfte wahrscheinlich zu Fuß unterwegs sein. Herr Schäffer bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Da die Außentemperatur lediglich 3 Grad letzte Nacht betrug und Herr Schäffer lediglich mit einem Pullover bekleidet war, wurde die Nacht durch schon mit Kräften der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr Aukrug und drei Suchhunden nach Herrn Schäffer gesucht. Diese Absuche verlief bisher negativ. Herr Schäffer ist ca. 170 cm groß, er hat graue Haare, hat eine schlanke Figur, bekleidet ist Herr Schäffer mit einer Jeanshose, einem Hemd und einem beigefarbenen Pullover. Wer Hat Herrn Schäffer seit gestern Abend, 17.09.2020, 18.30 Uhr im Bereich Aukrug gesehen, wer kann Angaben zu eventuellen Aufenthaltsorten machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder an die 110.

Sönke Petersen

Polizeidirektion Neumünster

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell