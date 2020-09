Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200917-4-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der L 127 Höhe Brinjahe gesucht

Brinjahe ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 15.09.2020 gegen 14.20 Uhr ging ein 53 jähriger Hundebesitzer mit seinen beiden Schäferhunden an der L 127 Höhe Brinjahe spazieren. Da der Verkehr zu dem Zeitpunkt recht stark war und es keinen Gehweg in dem Bereich gab, wollte der Hundebesitzer den Verkehr abwarten und hatte sich abseits der Fahrbahn auf den Grünstreifen mit seinen Hunden gestellt. Aus Richtung B 77 in Richtung Embühren war ein älterer Opel Astra in blau in dem Bereich unterwegs, er fuhr sehr weit rechts am Fahrbahnrand entlang. Aufgrund zu geringen Seitenabstands fuhr der Opel Fahrer einen der beiden Schäferhunde an. Bei dem angefahrenen Hund handelt es sich um einen Diensthund der Polizei. Der Hund wurde durch den Zusammenprall nach hinten geschleudert und wurde dabei an den Beinen verletzt. Der Opel Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr weiter Richtung Embühren. Der Hundehalter wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Bei dem Fahrer des Opel Astra soll es sich um einen ca. 60-70 Jahre alten Mann mit grauen kurzen Haaren gehandelt haben. Der Fahrer des Opel Astra sowie auch eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Jevenstedt unter der Rufnummer 04337-410 oder an jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

