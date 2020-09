Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200917-1-pdnms Pedelec-Fahrerin stürzt auf der Lindaunisbrücke

Rieseby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Eine 56 jährige Frau war gestern, am 16.09.2020 gegen 14.45 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Lindaunisbrücke Richtung Stubbe mittig zwischen den dort verlaufenen Schienen unterwegs. Im Bereich der Verschwenkung auf die normale Fahrbahn gerät sie mit dem Vorderrad in die linksseitig verlaufenden Bahnschienen und stürzt seitlich nach links auf die Fahrbahn. Die verunglückte Fahrradfahrerin trug zu diesem Zeitpunkt keinen Helm und schlug mit dem Kopf auf der Straße auf. Die 56 jährige Frau war ansprechbar aber schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Schleswig.

