POL-NMS: 200915-4-pdnms Weiterer schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 Fahrtrichtung Norden

Am 15.09.2020 um 18.05 Uhr ereignete sich ein weiterer schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Norden, zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg. Aufgrund des zuvor schweren Unfalls auf der A 7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt hatte sich der Verkehr auf der A7 mittlerweile zurückgestaut bis kurz vor Henstedt-Ulzburg. Ein Sprinter Fahrer fuhr ungebremst in einen LKW, der am Stauende stand. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer des Sprinters tödliche Verletzungen. Der LKW Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die BAB 7 ist ab Hamburg-Schnelsen Richtung Norden voll gesperrt, die erste Unfallstelle kurz vor Bad Bramstedt ist mittlerweile wieder frei gegeben. Über Sachschäden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

