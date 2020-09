POL-NMS: 200915-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall in Rendsburg

Polizeidirektion Neumünster

Am 14.09.2020 gegen 16.00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 48 jährigen Mercedes-Vito Fahrer und einem 62 jährigen Motorradfahrer in der Materialhofstraße in Rendsburg. Der 48 jährige Vito Fahrer wendete sein Fahrzeug in der dreispurigen Einbahnstraße Materialhofstraße und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Jungfernstieg. Der ihm entgegenkommende Motorradfahrer konnte dem Mercedes nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Vito Fahrer wurde nicht verletzt. Da bei dem Unfall aus den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Aufgrund der Sperrung der beiden linken Fahrstreifen der Materialhofstraße bildete sich während der Unfallaufnahme / Reinigung der Fahrbahn ein erheblicher Rückstau in Richtung Büdelsdorf. Es entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 8500 Euro.

