Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200914-3-pdnms Wem gehört das Fahrrad?

Bordesholm (ots)

Zwei Beamte der Polizeistation Molfsee haben am 06.09.2020 gegen 20.00 Uhr einen Jugendlichen mit einem gestohlenen Fahrrad angetroffen. Der Jugendliche gab gegenüber den Beamten zu, dieses Fahrrad im Laufe des Tages am 06.09.2020 am Bahnhof in Bordesholm gestohlen zu haben. Das Fahrrad soll wohl nicht angeschlossen gewesen sein. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein älteres, aber sehr gepflegtes Herrenfahrrad in hellgrün von der Marke Motobecane. Die Polizei in Molfsee / Bordesholm sucht jetzt den rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades. Dieser meldet sich bitte bei der Polizeizentralstation Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96100. Lichtbilder vom Fahrrad können bei der Pressestelle der PD Neumünster angefordert werden.

