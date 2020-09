POL-NMS: 200920-2-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 endet im Maisfeld

Polizeidirektion Neumünster

Krogaspe. Samstagmorgen (19.09.20) ist es gegen 08:30 Uhr auf der BAB 7 in Höhe Krogaspe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Ehepaar aus Hessen war mit ihrem BMW in Richtung Norden unterwegs. In Höhe Krogaspe ist der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, über den Lärmschutzwall gefahren, hat den Wildschutzzaun beschädigt und ist schließlich in einem dortigen Maisfeld zum Stehen gekommen. Das Ehepaar (beide 65 Jahre alt) ist schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Unfallursächlich ist vermutlich Sekundenschlaf des 65-jährigen Fahrers. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 EUR entstanden.

