POL-NMS: 200920-3-pdnms Motorradfahrer bei Unfall auf der BAB 7 lebensgefährlich verletzt

Krogaspe. Kurz vor 09:00 Uhr am Sonntagmorgen ist es in Höhe Krogaspe zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Norden, gekommen. Ein Porschefahrer befuhr den linken Fahrstreifen der nahezu freien Autobahn mit etwa 265 km/h. Als dieser von hinten ein noch schnelleres Motorrad herannahen sah, wechselte er auf die mittlere Fahrspur. Nachdem das Motorrad den Porsche überholt hat, fuhr das Motorrad vermutlich ungebremst auf einen auf der linken Spur fahrenden Seat Ibiza auf. Der Seat Ibiza fuhr etwa 130 km/h. Der 40-Jährige Motorradfahrer aus Hamburg wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und ist mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren worden. Der Motorradfahrer trug keine ausreichende Schutzkleidung (lediglich eine Stoffjacke, Jeans, Turnschuhe und einen Helm). Die Fahrerin des Seat blieb unverletzt, genauso wie der Porschefahrer, welcher den Trümmerteilen nicht mehr ausweichen konnte und über diese fuhr. Bei dem Unfall ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme musste die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber musste landen. Anschließend konnte die rechte Spur für den Verkehr frei gegeben werden. Nach fast zwei Stunden wurde die Sperrung komplett aufgehoben. Es ist zu einem Rückstau bis zur Anschlussstelle Neumünster Mitte gekommen.

