Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrer beleidigt, tritt und spuckt - Polizei fahndet - Heiligenhaus - 2002049

Mettmann (ots)

Bereits am Freitagabend des 31.01.2020, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich an der Ratinger Straße in Heiligenhaus eine Straftat, welche erst verspätet angezeigt heute das zuständige Kriminalkommissariat beschäftigt. Trotz der bereits vergangenen langen Zeit hoffen die Ermittler dennoch auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, um den Straftäter zu identifizieren. Was war geschehen?

Am besagten Freitagabend war ein 54-jähriger Mann aus Heiligenhaus als Fußgänger, auf dem rechten Gehweg der Ratinger Straße in Heiligenhaus, in Richtung Hauptstraße unterwegs. Als er sich unmittelbar vor der örtlichen Tankstelle befand, kam ihm auf dem Gehweg ein bis heute noch unbekannter Fahrradfahrer entgegen. Weil sich der Fußgänger durch das Fahrverhalten des Fahrradfahrers gefährdet sah, machte sich der Heiligenhauser nach eigenen Angaben durch lauten Zuruf bemerkbar, um zu warnen. Dessen ungeachtet setzte der unbekannte Fahrradfahrer seine Fahrt ungebremst fort. Im Gegenteil - im schnellen Vorbeifahren beleidigte der Unbekannte den Fußgänger auf übelste Art und Weise, gleichzeitig trat und spuckte er dabei nach dem Mann.

Obwohl der 54-Jährige noch versuchte, dem vorbeifahrenden Fahrrad und dem Angriff des Velo-Fahrers auszuweichen, wurde er dennoch von einem brutalen Fußtritt im Bauchbereich getroffen und leicht verletzt, zusätzlich auch noch bespuckt. Danach fuhr der Straftäter weiter ungebremst in Richtung Hofermühle davon.

Bei der Anzeigenerstattung des Geschädigten bei der Polizei, ein paar Tage nach dem Vorfall, wurde der flüchtige Fahrradfahrer wie folgt beschrieben:

- männlich,

- ca. 25 Jahre alt,

- hagere Statur,

- vermutlich Deutscher, sprach akzentfrei Deutsch,

- bekleidet mit schwarzer Jacke,

- trug eine schwarze Strickmütze mit umgeschlagenem Rand auf dem Kopf,

- fuhr ein Mountainbike mit auffällig breiten Reifen,

- stand nach Einschätzung des Geschädigten wahrscheinlich unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss.

Die Heiligenhauser Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet, weitere Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen dazu aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu möglicher Identität, Herkunft und aktuellem Aufenthalt des beschriebenen Straftäters, nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

