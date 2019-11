Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Beim Wendemanöver Kradfahrer übersehen

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (31. Oktober, 17:47 Uhr) kam es auf der Kreuzung Bismarck-/Oststraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleinkraftrades verletzt wurde. Ein 46-jähriger Renault-Fahrer war auf der Bismarckstraße in Richtung Neudorfer Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung Oststraße wenden. Hierzu machte er zunächst einen Schlenker nach rechts in die Oststraße, um anschließend wieder nach links das Wendemanöver auf der Neudorfer Straße einzuleiten. Hierbei achtete er nicht auf einen 49-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad hinter ihm fuhr. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr gegen die Fahrertür des Renault, wobei er auf die Fahrbahn stürzte. Er zog sich Schürfwunden und Prellungen zu und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die auf insgesamt 2000 EUR geschätzt werden.

