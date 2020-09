Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200921-1-pdnms Zeugen nach Körperverletzung in Molfsee gesucht

Molfsee ( Kreis Rd-Eck ) (ots)

Am 18.09.2020 zwischen 07.00 Uhr und 07.20 Uhr kam es in der Straße Wollbergsredder in Molfsee zu einem Körperverletzung. Eine ältere Frau hatte eine 25 jährige Frau und ihren Hund mit einem Stock angegriffen. Ein Fahrer eines Klein LKW kam der 25 jährigen Geschädigten zur Hilfe, daraufhin ließ die ältere Frau von der Geschädigten und ihrem Hund ab und ging in Richtung Osterberg weg. Ebenfalls könnte das ganze Geschehen eine Nachbarin im Bereich Wollbergsredder beobachtet haben. Sowohl der Fahrer des Klein LKW wie auch die Nachbarin werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Molfsee unter der Rufnummer 04347-3350 in Verbindung zu setzen.

