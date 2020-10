Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Unbekannte beschmieren das Heizwerk der Stadtwerke Tuttlingen (05.10.20)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Personen besprühten im Zeitraum zwischen Montag, 16.45 Uhr, und Dienstag, 07.30 Uhr, das Heizwerk der Stadtwerke Tuttlingen in der Straße "Umläufle". Auf bereits vorhandene Graffiti in schwarzer Farbe, wurden Schriftzüge in orange/roter Farbe gesprüht. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu wenden.

