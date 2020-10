Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mann von mehreren vermummten Personen angegriffen (06.10.2020)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag am Rande des Demonstrationswochenendes in Konstanz ereignet hat. Gegen 15.40 Uhr wurde aus einer Gruppe von rund 60 schwarz vermummten Personen ein Haus in der Dresdener Straße durch Farb- und Eierwürfe verschmutzt. Als ein 49-jähriger Anwohner die Personengruppe verfolgen wollte, drängten ihn drei Vermummte aus der Gruppe ab und schlugen mit den Fäusten auf ihn ein. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können oder sogar Bilder von den Tätern oder den vermummten Personen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, Telefon 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

