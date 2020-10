Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl aus Neubau (06.10.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, den Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Mehrparteienhaus in der Luisenstraße verübten. Die Täter gelangten über eine Tiefgaragenzufahrt in den Neubau. Dort brachen sie einen Kellerraum auf, aus dem sie diverses Werkzeug und Maschinen entwendeten. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, in Verbindung zu setzen.

