Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 16:00 Uhr an der Kreuzung der Straßen "In der Au"/Alte Römerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 52-jährigen Motorradfahrer und einem 59-jährigen Seat-Fahrer. Der Fahrer des Motorrads überholte auf der Straße "In der Au", trotz unklarer Verkehrslage, zwei PKWs welche vor ihm fuhren. Er erkannte zu spät, dass der vordere der beiden PKWs nach links in die Alte Römerstraße abbiegen möchte. Als der Seat-Fahrer abbog kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 2.000EUR.

