Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Herzogenried (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 05:45 Uhr und 12:25 Uhr auf der Hafenbahnstraße zur Beschädigung eines Autos. Ein auf Höhe der Nummer 15 abgestellter Hyundai i40 wurde durch mehrere Schuhtritte gegen die Karosserie am Radkasten und an der Hintertür der Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 6.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizerevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

