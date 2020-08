Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 18:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Amselstraße ein Verkehrsunfall, bei der der Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf und beschädigt diesen am hinteren linken Kotflügel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beträgt rund 3.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu melden.

