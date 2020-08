Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200807.2 Kiel: Rollstuhlfahrer nutzt Hilfsbereitschaft aus - Polizei ermittelt wegen sexueller Nötigung

Kiel (ots)

Am Mittwoch, den 05.08.2020, kam es gegen 17 Uhr in einem Café in der Holtenauer Straße zu einer sexuellen Nötigung zum Nachteil einer jungen Frau. Die Kieler Kriminalpolizei ermittelt gegen einen Mann, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist.

Zu der genannten Zeit bat der Tatverdächtige um Unterstützung bei dem Toilettengang. Eine hilfsbereite Frau begleitete den Rollstuhlfahrer zu einer nahegelegenen Toilette.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Rollstuhlfahrer die Hilfsbereitschaft der jungen Frau für seine sexuellen Bedürfnisse ausgenutzt. Die junge Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der körperlich beeinträchtigte Mann in der zurückliegenden Zeit schon mehrfach mit dieser Masche an junge Frauen in Kiel und dem Kieler Umland herangetreten ist. Derzeit wird bei dem zuständigen Kommissariat 11 gegen den 50-Jährigen ermittelt.

Sollte es weitere Frauen geben, die von diesem Mann belästigt wurden und noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden diese gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0431 - 160 3333 zu melden.

Oliver Pohl

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell