Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Über 100.000 Euro erbeutet - Ergänzungsmeldung zum Aufbruch eines Geldautomaten in Neubrandenburg am Sonntag

Neubrandenburg (ots)

Nach dem Aufbruch eines Geldautomaten am Sonntagabend in Neubrandenburg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4455553) ist jetzt bekannt, dass die Tatverdächtigen mehr als 100.000 Euro erbeuten konnten. Nach derzeitigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es sich um mehrere professionelle Täter handelt, die mit handelsüblichem Werkzeug (ohne Sprengstoff oder Schweißgeräte) geschickt und schnell vorgegangen sind und nach der Tat mutmaßlich mit einem Auto in bisher unbekannte Richtung geflüchtet sind.

Momentan werden Zusammenhänge mit ähnlichen Sachverhalten aus jüngster Zeit in anderen Bundesländern geprüft. Zudem werden unsere zuständigen Ermittler präventiv Kontakt mit Bankmitarbeitern der Region aufnehmen, bei denen es ähnliche Geldautomaten wie in der Neubrandenburger Bank gibt.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Weitere Details können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht bekannt gegeben.

Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit

Pressestelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell