Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200806.3 Kiel: Einbrecher nach Hinweis durch Nachbarn vorläufig festgenommen

Kiel (ots)

Beamte des Polizeibezirksreviers nahmen in der Hofholzallee am Mittwoch, den 5. August, gegen 23:30 Uhr einen polizeibekannten 17-Jährigen vorläufig fest. Es soll in ein Haus eingebrochen und dabei von Nachbarn überrascht worden sein.

Diese hatten, nachdem der Jugendliche davongelaufen war, die Polizei gerufen. Sechs Einsatzfahrzeuge beteiligten sich an der Fahndung, die kurz darauf auch zur Ergreifung des Tatverdächtigen führte.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Oliver Pohl

