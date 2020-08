Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200806.1 Dersau: PKW kam von Fahrbahn ab - Zeugen gesucht

Dersau (ots)

Am Mittwoch, den 5. August, soll ein unbekannter Fahrer gegen 16:15 Uhr mit seinem PKW die B 430 aus Richtung Ascheberg kommend in Richtung Neumünster gefahren sein. Auf Höhe eines Käsehofes sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten.

Ein 24-jähriger Ford Focus-Fahrer soll diesem Wagen ausgewichen sein. Daraufhin fuhr letzterer gegen einen Baumstumpf und driftete zurück auf die Fahrbahn. Der unbekannte Fahrer habe sich dann vom Unfallort entfernt. Er soll schwarze Haare und eine Sonnenbrille getragen haben. Zum Fahrzeugtyp kann nichts gesagt werden.

Zeugen melden sich bitte unter 04522-5005 142 bei der Polizei in Plön.

Oliver Pohl

