Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am Donnerstag zwischen 07:20 Uhr und 08:20 Uhr in eine Wohnung in der Wichernstraße. Der/die unbekannten Täter drangen auf bisher ungeklärte Weise in die Wohnung ein und entwendeten zwei Spielekonsolen inklusive Zubehör. Der Diebstahlschaden beträgt rund 1.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich ans Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu wenden.

