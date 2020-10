Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Autos angefahren und abgehauen (06.10.2020)

Furtwangen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße "Sonnhalde" beging. Er beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen grauen Audi und einen silbernen Opel, die Höhe des Gebäudes Nummer 40 geparkt waren. Ohne sich um die angerichteten Schäden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07723 92948-0, in Verbindung zu setzen.

