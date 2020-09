POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Kaisersesch

Polizeidirektion Mayen

Am Freitag 24.09.2020 kam es im Zeitraum von 08:50 Uhr bis 13:50 Uhr in Kaisersesch zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde auf dem Parkplatz des Seniorenheimes in der Straße Im Bliesblink ein geparkter PKW Skoda durch einen anderen PKW beschädigt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Cochem unter Tel: 02671-9840 entgegen.

