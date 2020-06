Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand eines Einfamilienhauses

Kevelaer (ots)

Freitag, 05.06.2020, gegen 00:53 Uhr, wurde der Brand eines Einfamilienhauses auf der Gelderner Straße gemeldet. Das zur Zeit leerstehende Haus war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die B9 wurde für die Dauer des Einsatzes der Feuerwehr gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell