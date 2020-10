Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bühl (ots)

Das Fahrverhalten eines bislang unbekannten Autofahrers führte am späten Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn zwischen Bühl und Baden-Baden. Der Fahrer wechselte mutmaßlich kurz vor 0 Uhr zum Überholen eines Lastwagens den Fahrstreifen, dabei bemerkte er die von hinten herannahende Renault-Fahrerein offenbar nicht. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die 23-Jährige ihren Wagen ab, verlor dabei wohl die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der unbekannte Fahrer suchte nach derzeitigem Sachstand unerlaubt das Weite. Die 23-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht, an ihrem Wagen summiert sich ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Volkswagen eines 19-Jährigen wurde durch das Überfahrer der auf der Fahrbahn liegenden Gegenstände beschädigt, was einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro mit sich brachte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Verkehrskommissariates Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21 4200 in Verbindung zu setzen. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

