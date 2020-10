Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein bislang Unbekannter soll am Samstag zwischen 14 Uhr und 14:10 Uhr ein blau-weißes Mountainbike der Marke Hardrock, welches vor einem Biohof in der Luisenstraße ungesichert abgestellt wurde, entwendet haben. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Langfinger geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden in Verbindung zu setzen. /lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell