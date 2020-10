Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Totalschaden nach Sturz

Bühl (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag nach einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Mann befuhr gegen 16 Uhr die B500 von Bühl aus kommend in Richtung Baden-Baden. Vermutlich kam er aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, weshalb er durch den eingesetzten Rettungsdienst zur Behandlung in das Stadtklinikum Baden-Baden gebracht wurde. An dem Zweirad entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. /lw

