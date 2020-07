Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Personen bei riskantem Überholmanöver in Nordenham verletzt +++ Eine Person schwebt in Lebensgefahr +++ Pkw-Fahrer gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2020, wurden drei Personen aus Nordenham bei einem Verkehrsunfall auf der Stadländer Straße, B212, zwischen der Ellwürder Straße und der Straße Heetweg zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Der 54-jährige Unfallverursacher befuhr gegen 06:20 Uhr mit seinem Seat die B212 in Richtung Norden und überholte kurz vor einer Linkskurze den vor ihm fahrenden, bislang unbekannten Pkw. Da die Linkskurve nicht einsehbar war, stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, einem Toyota, eines 43-Jährigen aus Nordenham zusammen. Durch den Zusammenstoß prallte der Toyota gegen einen entgegenkommenden VW eines 27-Jährigen aus Nordenham, der die B212 in Richtung Norden befuhr.

Der 54-Jährige und der 43-Jährige waren zunächst in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und wurden durch die Feuerwehr Nordenham geborgen. Der 54-Jährige gilt als lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt und vor Ort durch einen Notarzt behandelt. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Männer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Seat um am Toyota entstand Totalschaden. Aus einem der Fahrzeuge wurde durch die Wucht des Aufpralls der Motorblock gerissen, welcher einige Meter weiter zum Liegen kam. Am VW entstand ebenfalls hoher Sachschaden. Alle drei Pkw wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Da aus den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausgelaufen sind, wurde die Fahrbahn durch eine Firma gereinigt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt.

Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin des Pkw, der von dem 54-Jährigen überholt wurde, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 bei der Polizei Nordenham zu melden.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell