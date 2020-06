Polizei Düren

POL-DN: Kollision zwischen Motorrad und Pkw

Jülich (ots)

Aufgrund eines Fehlers beim Linksabbiegen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der Kradfahrer wurde dabei verletzt.

Etwa um 14:25 Uhr befuhr eine 23 Jahre alte Autofahrerin aus Würselen die B 56 aus Aldenhoven kommend in Fahrtrichtung Jülich. In Höhe der Ortschaft Neubourheim beabsichtigte die junge Frau, nach links auf die K6 in Richtung Koslar abzubiegen. Ihrer Aussage zufolge ließ sie einen entgegenkommenden Wagen passieren, bevor sie ihre Fahrt fortsetzte. Den ebenfalls entgegenkommenden und Richtung Aldenhoven fahrenden Motorradfahrer nahm sie jedoch nicht wahr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 27 Jahre alte Kradfahrer aus Linnich zu Fall gebracht wurde. Vermutlich leicht verletzt musste er später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 4500 Euro geschätzt, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

