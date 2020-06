Polizei Düren

POL-DN: Zwei versuchte Wohnungseinbrüche

Düren/Langerwehe (ots)

Zwei versuchte Wohnungseinbrüche nahm die Kriminalpolizei am Mittwoch auf.

Zwischen 13:15 Uhr und 15:30 Uhr versuchten bislang Unbekannte, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Schoellerstraße in Düren aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand und ließ sich nicht öffnen.

Eine Haustür an einem Einfamilienhaus in der Straße "Neuer Weg" in Langerwehe-Jüngersdorf wurde ebenfalls von einem Einbrecher angegangen. Zwischen 12:45 Uhr und 13:10 Uhr wurde mittels eines Hebelwerkzeuges versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Auch hier gelang dies nicht.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

