Polizei Düren

POL-DN: Plötzlich auf die Straße gelaufen

Niederzier (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstag ein elfjähriger Junge, als er in Niederzier-Krauthausen auf die Straße lief und von einem Pkw erfasst wurde.

Gegen 18:10 Uhr befuhr eine 26-Jährige Autofahrerin aus Inden die Pierer Straße in Krauthausen in Fahrtrichtung B 56. Unmittelbar hinter einer Rechtskurve stieß plötzlich der Junge gegen die linke Seite ihres Fahrzeugs. Zeugen gaben an, der Elfjährige sei ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn gelaufen. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem RTW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell