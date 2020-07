Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dieb auf Baustelle gestellt

Mönchengladbach (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zu Sonntag, 12. Juli, kurz nach Mitternacht einen 30-jährigen Mann gestellt, der an der August-Oster-Straße in Dahl gerade Randsteine von einer Baustelle entwendete.

Die Polizisten fuhren mit ihrem Streifenwagen die Theodor-Heuss-Straße entlang, als sie den Mann entdeckten, der sich an den Randsteinen zu schaffen machte. Am Straßenrand stand ein schwarzer Audi A3 mit geöffnetem Kofferraum. Die Beamten wendeten. Währenddessen stieg der Mann in sein Auto und fuhr in Richtung Buscherstraße davon. Dort stoppte ihn die Streife. Im Kofferraum des Audis befanden sich drei Randsteine. Der 30-Jährige gab an, diese für ein Handwerkerprojekt zu benötigen. Weitere Angaben machte er nicht.

Die Beamten stellten die Steine sicher und brachten sie zurück zur Baustelle. Den 30-jährigen Mann entließen sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (km)

