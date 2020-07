Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrer eines schwarzen Sportwagens flüchtet nach Unfall - Kennzeichen-Fragmente bekannt

Mönchengladbach (ots)

Eine 59-jährige Frau ist am Sonntagabend, 12. Juli, gegen 19 Uhr auf der Bahnstraße in Holt bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der junge männliche Fahrer eines schwarzen Sportwagens fuhr davon.

Die Frau gab gegenüber der Polizei an, sie habe zu Fuß die Straße überquert, als aus der Eisenacher Straße ein schwarzer Sportwagen gefahren gekommen und rechts in die Bahnstraße abgebogen sei. Sie sei sich nicht sicher, ob das Auto sie berührte. Sie sei aber gestürzt und habe sich dabei verletzt. Der Sportwagen habe seine Fahrt in Richtung Monschauer Straße fortgesetzt. Weiter nannte sie ein Fragment des Kennzeichens.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell