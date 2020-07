Polizei Mönchengladbach

POL-MG: VW Passat in Bettrath-Hoven gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Freitag, 10. Juli, um 20 Uhr bis Samstag, 11. Juli, um 11 Uhr haben Diebe an der Ecke Von-Groote-Straße / Nelkenstraße in Bettrath-Hoven einen grauen VW Passat gestohlen.

Der Besitzer gab an, dass das Auto verschlossen gewesen sei. Das Fahrzeug ist mit Keyless-Go-Funktion ausgestattet.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

