POL-PPWP: Verkehr im Stadtgebiet kontrolliert

Kaiserslautern (ots)

An insgesamt drei Kontrollstellen haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 am Mittwoch im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. Das Hauptaugenmerk der Polizeibeamten lag dabei auf der Handynutzung während der Fahrt, Rotlichtverstößen an der Ampel sowie der Einhaltung der Gurtpflicht.

Insgesamt wurden während der Kontrollen von 8 bis 14 Uhr lediglich 15 Verstöße festgestellt. Neunmal erwischten die Beamten Autofahrer mit dem Handy am Ohr. Auf alle kommt eine entsprechende Anzeige zu, die ein Bußgeld von mindestens 100 Euro und einen Punkt in der "Verkehrssünderdatei" nach sich zieht.

Sechs Fahrer erwiesen sich als "Gurtmuffel" und wurden kostenpflichtig verwarnt. Ob das Verwarngeld von 30 Euro dazu beiträgt, sie bei der nächsten Fahrt ans Anschnallen zu erinnern?

Rotlichtverstöße wurden im Kontrollzeitraum an der Kreuzung Donnersbergstraße/Mannheimer Straße keine festgestellt. |cri

