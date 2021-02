Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Vandalismus in der Grünanlage "Grünzug"

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Freitag 17.00 Uhr und Samstag 08.00 Uhr im Bereich der Turmstraße in Ludwigsburg-Pflugfelden verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Grünanlage "Grünzug" haben bislang unbekannte Täter augenscheinlich mehrfach gegen einen jungen Baum getreten, sodass dieser abbrach. Darüber hinaus wurden Holzrahmen, die zur Stabilisierung der Bäume dienen, aus dem Boden gerissen. Ob die Holzrahmen auch beschädigt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich gegenwärtig auf rund 500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte eine Anwohnerin gegen 02.00 Uhr laute Geräusche wahrnehmen. Als sie daraufhin aus dem Fenster geschaut hatte, sah sie drei schlanke junge Männer in Richtung Hoferstraße wegrennen. Sie sollen jeweils mit einem schwarzen Kapuzenshirt, schwarzer Hose sowie schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet gewesen sein. Inwiefern die Unbekannten im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen, ist momentan noch unklar. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

