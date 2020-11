Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Fahrzeugdieb in Haft (Aichtal/ Stuttgart Bad-Cannstatt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeipräsidien Reutlingen und Stuttgart

Aichtal (ES)/ Stuttgart Bad-Cannstatt (S):

Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Pkw in Aichtal-Neuenhaus in der Nacht zum Mittwoch haben Beamte der Polizeipräsidien Stuttgart und Reutlingen den 50-jährigen Verdächtigen kurz nach der Tat nach einem mit dem gestohlenen Fahrzeug verursachten Verkehrsunfall an einer Anschlussstelle der B 14 in Bad-Cannstatt festgenommen. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Gegen drei Uhr war ein in der Schaichstraße in Aichtal-Neuenhaus verschlossen im Freien abgestellter und mit dem Keyless Go-System ausgestatteter BMW X5 M entwendet worden. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl und alarmierte umgehend die Polizei, die eine sofortige Fahndung nach dem Wagen einleitete.

Kurz vor 3.30 Uhr entdeckten Fahndungskräfte den in Richtung Stuttgart fahrenden Pkw auf der B 27 auf Höhe Filderstadt-Bonlanden. Mehrere Anhalteversuche, auch unter Einsatz eines sogenannten Stopp-Sticks, blieben erfolglos. Der Tatverdächtige flüchtete in dem BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart, wo er in Degerloch, Gablenberg und Bad-Cannstatt mehrere rote Ampeln überfuhr und im Bereich der Kreuzung Jahnstraße/ Karl-Pfaff-Straße ein Fahrzeug möglicherweise gefährdet oder sogar gestreift haben könnte.

Als der 50-Jährige von der Benzstraße an der Anschlussstelle der B 14 in Richtung Esslingen auffahren wollte, verlor er die Kontrolle über den Pkw und schleuderte in die Leitplanken auf der linken Fahrbahnseite, wo er zum Stehen kam.

Der unverletzt gebliebene, litauische Staatsangehörige wurde anschließend festgenommen. Bei dem Verkehrsunfall war ein Sachschaden in Höhe von etwa 33.000 Euro entstanden. Der BMW sowie der Führerschein des Tatverdächtigen wurden sichergestellt.

Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen dauern an. Parallel hierzu sucht die Verkehrspolizei Stuttgart unter Telefon 0711/ 8990-4100 noch Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Verdächtigen gefährdet oder geschädigt wurden - insbesondere den Fahrer, dessen Pkw im Bereich der Kreuzung Jahnstraße/ Karl-Pfaff-Straße in Degerloch möglicherweise beschädigt wurde. (rn)

