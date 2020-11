Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden; Verkehrsunfälle, Einbrüche in Wohnungen; Gestürzter Fahrgast; Diebstahl aus Fahrzeug

ReutlingenReutlingen (ots)

Schwarzer Golf 3 nach Unfallflucht gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend, gegen 18.45 Uhr, in der Lerchenstraße sucht die Verkehrspolizei Tübingen noch Zeugen. Ein unbekannter Pkw-Lenker war so heftig mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes der B-Klasse kollidiert, dass dieser nach dem Unfall mit mutmaßlich wirtschaftlichem Totalschaden in Höhe von 18.000 Euro nicht mehr fahrbereit war. Auch das Fahrzeug des Unfallverursachers, bei dem es sich nach jetzigen Erkenntnissen um einen schwarzen Golf 3 handelt, wurde offensichtlich vorne rechts erheblich beschädigt. Unter anderem blieb ein Teil des Stoßfängers am Unfallort zurück. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere Hinweise auf einen entsprechend beschädigten Wagen und den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter 07071/972-8660 zu melden. (ak)

Reutlingen (RT): Einbrecher überrascht (Zeugenaufruf)

Ein Einbrecher ist am Dienstagmittag in einem Wohnhaus im Meisenweg auf frischer Tat ertappt worden. Der Unbekannte schlug gegen 13 Uhr ein Glaselement neben einer Terrassentür ein und konnte durch das Loch die Tür öffnen. Beim Durchwühlen der Möbel wurde der Täter von einem Zeugen bemerkt. Der Zeuge versuchte im Anschluss vergeblich, den Einbrecher festzuhalten. Dieser konnte sich befreien und durch die Terrassentür flüchten. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Einbrecher ist etwa 17 bis 20 Jahre alt, zirka 170 cm groß und zierlich. Er hat schwarze, kurze Haare mit einem leichten Seitenscheitel und einen braunen Teint. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine senfgelbe Blousonjacke, eine dunkelbraune Hose sowie einen beige gemusterten Schal über dem Mund. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass sich der Gesuchte vermutlich bereits mehrere Male im Wohngebiet Lerchenbuckel aufgehalten hat. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (ms)

Reutlingen (RT): Rote Ampel missachtet

Eine Rotlichtfahrt hat am Dienstagmittag zu einem heftigen Verkehrsunfall in Reutlingen geführt. Eine 21-Jährige war um 13.40 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf der Alteburgstraße stadteinwärts unterwegs. Zeugenangaben nach missachtete sie an der Einmündung der Peter-Rosegger-Straße das Rotlicht der dortigen Ampel. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Renault einer 76 Jahre alten Frau. Die Seniorin war von der Peter-Rosegger-Straße nach links auf die Alteburgstraße abgebogen. Beide Pkw mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war es zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen. (ms)

Pfullingen (RT): Fahrgast in Bus gestürzt

Eine erhebliche Kopfverletzung hat ein Fahrgast beim Sturz in einem Linienbus am Dienstagnachmittag erlitten. Gegen 15.10 Uhr musste der Fahrer des Busses in der Pfullinger Stuhlsteige an der Haltestelle auf Höhe eines Discounters anhalten und bremste sein Fahrzeug ab. Hierbei stürzte ein 86 Jahre alter Mann gegen eine Trennscheibe. Der Senior war bereits während der Fahrt aufgestanden und konnte sich nicht mehr festhalten. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Metzingen (RT): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße ist ein Unbekannter am Dienstag eingebrochen. Zwischen 11.45 Uhr und 19.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Balkontüre gewaltsam Zutritt zu der Wohnung, die er nachfolgend komplett durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Beim Einbruch gestört und geflüchtet

In ein Einfamilienhaus in der Fabrikstraße ist ein Unbekannter am Dienstagabend eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr hebelte der Täter ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und verschaffte sich so Zutritt in das Innere. Möglicherweise durch die zurückkehrenden Bewohner gestört, machte sich der Einbrecher ohne die Räumlichkeiten zu durchwühlen davon. In dem Haus wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts gestohlen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (ht)

Bad Urach (RT): Diebstahl aus Fahrzeug

Ein sichtbar im Fahrzeug abgelegtes Handy-Ladegerät, ein USB-Stick und ein kleinerer Münzgeldbetrag haben in der Zeit von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 13 Uhr, einen unbekannten Dieb angelockt. Im genannten Zeitraum öffnete er einen in der Eichhaldenstraße unverschlossen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai und griff sich die Gegenstände. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (ht)

Filderstadt (ES): Jugendlicher von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher am Dienstagvormittag erlitten, als er in Bernhausen bei Rot über eine Fußgängerampel gelaufen war. Mehrere Schüler hatten gegen 11.20 Uhr die Tübinger Straße von der Oschatzer Straße herkommend an der dortigen Fußgängerfurt überquert. Anschließend blieb die Gruppe kurz stehen. Unvermittelt rannte ein 14-Jähriger zurück, obwohl die Ampel Rot für ihn zeigte. Ein in Richtung Plattenhardt fahrender, 52 Jahre alter Audi-Lenker konnte nicht mehr reagieren und erfasste den Fußgänger im vorderen, linken Bereich seines Pkw. Der Verletzte wurde im Anschluss von einem Angehörigen in eine Klinik gebracht. An dem Auto war ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. (ms)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Vereiste Scheiben dürften den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalles sein, der sich am Mittwochmorgen, gegen 5.40 Uhr, im Kreisverkehr in der Bahnhofstraße ereignet hat. Eine 39-Jährige war mit ihrem Opel Corsa auf der Hofgartenstraße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie aufgrund ihrer eingeschränkten Sicht durch die nicht ausreichend freigekratzten Scheiben, dass sich ein 54-jährige Radler bereits im Kreisverkehr befand. Der Opel touchiert mit seinem Außenspiegel den Mann, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Er konnte vom hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort untersucht und behandelt werden, sodass ein Transport in die Klinik nicht erforderlich war. An den beteiligten Fahrzeugen war geringer Sachschaden entstanden. (ht)

