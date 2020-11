Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Lkw gekippt; Gas- und Bremspedal verwechselt

ReutlingenReutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Lkw gekippt

Beim Abladen einer Fertiggarage ist am Dienstagvormittag ein Lkw auf eine Gartenmauer in der Straße Im Gaiern gekippt. Der 60-jährige Fahrer wollte gegen elf Uhr mit dem Kran seines Lkw eine Fertiggarage abladen. Da er mit den Hinterrädern nicht auf festem Boden stand, kam der mit der Garage beladene Kran beim Ausschwenken aus dem Lot, sodass der Lkw nach rechts auf eine dortige Gartenmauer und einen Zaun kippte. Der schräg und noch immer unter Last stehende Lkw musste von einem Spezialfahrzeug abgestützt, vor einem weiteren Kippen abgesichert und nachfolgend von einem Kran wieder aufgerichtet werden. Der Schaden an der Gartenmauer und dem Zaun wird nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro beziffert. Der Schaden am Lkw ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fatales Ausparkmanöver

Erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 19.000 Euro ist bei einem fatalen Ausparkmanöver am Dienstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, in Leinfelden entstanden. Ein Senior verwechselte beim rückwärts Ausparken mit seinem BMW offenbar die Pedale, streifte einen geparkten Mini sowie einen Gartenzaun und schob noch einen Opel Astra und einen Ford S-Max aufeinander. Verletzt wurde niemand. (mr)

