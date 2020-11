Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Sachbeschädigungsserie weitgehend aufgeklärt; Brände; Bargeld und Gold an Telefonbetrüger übergeben

ReutlingenReutlingen (ots)

Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag erlitten. Der 49-Jährige befuhr kurz nach 17 Uhr mit einem Aston Martin die Karlstraße in Richtung Metzingen. Verkehrsbedingt musste der Fahrer auf Höhe von Gebäude 64 abbremsen. Ein nachfolgender, 51 Jahre alter Lenker eines Opel Meriva bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der 49-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Motorradfahrer zu Fall gebracht

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer ist es am Montagvormittag in Reutlingen gekommen. Gegen 11.15 Uhr befuhr eine 31-Jährige mit einem BMW die Straße In Laisen und bog nach rechts in die bevorrechtigte Siemensstraße ab. Dabei übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten, 58 Jahre alten Mann auf einem Leichtkraftrad und touchierte diesen. Der Motorradfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich den derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. (mr)

Bempflingen (ES): Hund verursacht Auffahrunfall

Ein freilaufender Hund hat am Montagnachmittag auf der B 312 zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen geführt. Gegen 16 Uhr war ein 23-Jähriger mit einem Ford Ranger vom Metzingen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Bempflingen rannte plötzlich ein Hund von rechts unter den Leitplanken hindurch auf die Fahrbahn, weshalb der Fahrer eine Vollbremsung einleitete. Ein nachfolgender Lkw-Lenker im Alter von 30 Jahren vollzog ebenfalls eine Vollbremsung. Sein Mercedes-Benz Atego krachte dennoch ins Heck des Ford. Dabei zogen sich der 23-Jährige sowie seine zwei 22 und 24 Jahre alten Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Letzterer wurde vom Rettungsdienst nach einer Untersuchung vor Ort zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 16.000 Euro. Der Ford musste zudem abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es auf der B 312 zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Kurz vor 17.30 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt. (mr)

Plochingen (ES): Sachbeschädigungsserie weitgehend aufgeklärt

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 19.09.2020 / 11.44 Uhr und 4.10.2020 / 11.25 Uhr)

Die Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen, bei der seit Mitte September insgesamt 40 Pkw unterschiedlichster Hersteller zerkratzt wurden, konnte vom Polizeiposten Plochingen nun weitgehend aufgeklärt werden. Wie bereits berichtet, waren die in der Beethovenstraße, im Carl-Orff-Weg sowie in der Richard-Wagner-Straße abgestellten Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise mehreren zehntausend Euro entstand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand richtet sich der Tatverdacht gegen ein Kind und einen Jugendlichen. Letzterer zeigte sich bereits geständig. (mr)

Aichtal / Nürtingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen hat sich die Fahrerin eines Peugeot bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag zwischen Aichtal und Nürtingen zugezogen. Die 51-Jährige war gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße 1185 in Richtung Nürtingen unterwegs, als sie aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch starkes Gegenlenken nach links querte der Peugeot zunächst die Straße und prallte anschließend gegen die Leitplanke. Die Verletzungen, die sich die Peugeot-Fahrerin zugezogen hatte, wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro. Er musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Neuhausen (ES): In Gegenverkehr gekracht

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Montagabend kurz nach 18 Uhr auf der L 1204 ereignet hat. Ein 18-Jähriger war mit seinem BMW auf der Landesstraße aus Richtung Plieningen in Richtung Neuhausen unterwegs und wollte an der Einmündung Nürtinger Straße/ Anschlussstelle A 8 nach rechts abbiegen. Weil er den polizeilichen Ermittlungen zufolge aber viel zu schnell fuhr, verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal in einen entgegenkommenden Opel. Dessen 58-jähriger Fahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen, während der Unfallverursacher unverletzt blieb. Die Fahrbahn musste aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe mit einer Spezialmaschine gereinigt werden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf eine Gesamtsumme von zirka 25.000 Euro. (ht)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pedelec beim Abbiegen übersehen

Eine leichtverletzte Pedelec-Fahrerin und ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, im Kreuzungsbereich Plieninger Straße/ Hauptstraße, ereignet hat. Ein 39-Jähriger war mit seinem Smart auf der Plieninger Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Hauptstraße nach links abbiegen. Beim Abbiegen an der grünen Ampel übersah er jedoch, dass der Gegenverkehr ebenfalls Grün hatte. Dadurch missachtete er den Vorrang einer 51-jährigen Pedelec-Fahrerin, die von der Leinfelder Straße den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren wollte. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte die Radlerin und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (ht)

Oberboihingen (ES): Holzbriketts in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt der Polizeiposten Wendlingen nach dem Brand in einer Firma in der Daimlerstraße. Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil im Außenlager des Betriebs eine dort gelagerte Palette mit aus Sägemehl gepressten Briketts in Flammen stand. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohn- und Geschäftshaus verhindern. Der entstandene Sachschaden an dem Außenlager wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Wendlingen sucht unter der Telefonnummer 07024/92099-0 nach Zeugen, die zur genannten Zeit dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Bargeld und Gold an Telefonbetrüger übergeben

Um einen hohen sechsstelligen Betrag haben unbekannte Telefonbetrüger am Montagnachmittag ein Seniorenpaar aus Ammerbuch betrogen. Im Laufe des Vormittags hatte das Ehepaar einen Anruf der Betrüger erhalten, die sich als Polizeibeamte Manz, Bader und als angeblicher Staatsanwalt Dr. Frank Lorenz ausgaben. Diese erzählten in wechselnder Besetzung die frei erfundene Geschichte, eine schwerbewaffnete ukrainische Bande würde mit einem Bankangestellten gemeinsame Sache machen und ihre Vermögen wäre auf der Bank nicht mehr sicher. Im Verlauf des Gespräches setzten die Betrüger das Ehepaar so unter Druck, dass sie ihr Schließfach leerten und Bargeld und Gold zur Abholung vor die Türe legten. Erst am späten Abend, keimten bei den Senioren Zweifel auf und sie erstatteten Anzeige, wodurch der Schwindel aufflog. Die Polizei rät:

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den Namen und die angegebene Dienststelle des Anrufers und legen Sie sofort vollständig auf.

- Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein - die Betrüger nutzen das sofort für ihre Zwecke aus!

- Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

- Übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht.

- Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist, und heben Sie kein Geld ab, um es einem angeblichen Polizeibeamten oder sonst einer angeblichen Amtsperson zu übergeben.

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate.

Das Polizeipräsidium Reutlingen hat in eigens produzierten Videos einen solchen Anruf nachgestellt und gibt Tipps und Hinweise, um mögliche Opfer aber insbesondere auch die Angehörigen der oft älteren Geschädigten zu sensibilisieren. Die Videos sind im Internet auf der Homepage des Polizeipräsidiums Reutlingen unter https://ppreutlingen.polizei-bw.de, der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums Reutlingen unter www.Facebook.com/PolizeiReutlingen/Videos und auf Twitter bei www.twitter.com/PolizeiRT zu finden. (cw)

Tübingen (TÜ): Gelbe Säcke angezündet (Zeugenaufruf)

An mindestens sechs verschiedenen Stellen in der Innenstadt haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen zur Abholung bereitgestellte gelbe Säcke angezündet und dabei Sachschäden angerichtet. Zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr steckten die Täter in der Kirchgasse, Kornhausgasse, Seelhausgasse, Krumme Brücke, Ammergasse und Mauerstraße jeweils gelbe Säcke in Brand. Zwar konnten die kleineren Brände von Anwohnern, Passanten oder der Feuerwehr jeweils schnell gelöscht werden, dennoch entstanden durch den Rauchgasniederschlag an den Hauswänden Sachschäden. Diese dürften sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf insgesamt etwa 2.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/56515-0 um Hinweise. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem brennenden Pkw in der Bahnhofstraße sind Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag ausgerückt. Ein 34-jähriger Audifahrer war gegen 16.15 Uhr in Richtung Sickingen unterwegs, als sein Wagen offenbar infolge eines technischen Defekts im Motorraum Feuer fing. Nachdem es im Fahrzeuginnenraum zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war, hielt der 34-Jährige auf Höhe des Bahnhofs an und stieg aus. Als er den Motorraum öffnete, schlugen ihm Flammen entgegen. Erste Löschversuche des Mannes mit Hilfe von Passanten blieben erfolglos. Die alarmierte Feuerwehr Bodelshausen löschte den zwischenzeitlich in Vollbrand stehenden Pkw. Es entstand Totalschaden von rund 8.000 Euro. (sm)

Tübingen (TÜ): Unter Alkoholeinfluss gegen Leitplanke geprallt

Erheblich betrunken war eine 29-Jährige, die mit ihrem Pkw in der Nacht zum Dienstag auf der B 28 in die Leitplanken gekracht ist. Gegen 22.45 Uhr war die Hyundai-Lenkerin auf der Bundesstraße von Reutlingen kommend in Richtung Tübingen unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Tübingen die Kontrolle über den Wagen verlor und gegen die Leitplanken auf der linken Seite prallte. Der Pkw wurde anschließend abgewiesen und schleuderte noch zum gegenüberliegenden Fahrbahnrand, wo er schließlich zum Stehen kam. Die 29-Jährige musste von der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt war, aus ihrem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Weil ein vorläufiger Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille anzeigte, musste sie dort eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde der Verkehr bis kurz nach Mitternacht einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (rn)

Meßstetten (ZAK): In die Leitplanke geprallt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Pkw-Lenkerin am Montagnachmittag erlitten. Die 35-Jährige war kurz vor 16 Uhr mit einem KIA Picanto auf der L 440 von Oberdigisheim herkommend in Richtung Tieringen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin auf einem geraden Streckenabschnitt die Kontrolle über ihren Wagen und geriet ins Schleudern. Im Anschluss prallte ihr Fahrzeug frontal gegen die linksseitige Leitplanke. Anschließend rutschte der KIA noch etwa 20 Meter an dieser entlang, bis er quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam. Die Frau konnte sich selbstständig aus ihrem stark beschädigten Pkw befreien. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 6.500 Euro. (ms)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Hermine Timiliotis (ht), Telefon 07121/942-1115



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell