Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Baumaschinen gestohlen

ReutlingenReutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Fußgänger auf B 27 tödlich verletzt

Am Montagvormittag ist auf der B 27 ein 27-jähriger Fußgänger tödlich verletzt worden. Der Mann befand sich gegen 9.15 Uhr kurz vor der Ausfahrt Gniebel zunächst auf dem Standstreifen und trat den derzeitigen Ermittlungen zufolge unmittelbar vor einem in Richtung Stuttgart fahrenden Lkw auf die Fahrbahn. Dort wurde er frontal von dem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer musste aufgrund eines schweren Schocks vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Bis zur vollständigen Freigabe der Fahrbahn gegen 11.30 Uhr wurde der Verkehr einspurig vorbeigeleitet. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch Feuerwehr und Straßenmeisterei vor Ort. Ersthelfer wurden durch den Notfallnachsorgedienst betreut. (mr)

Münsingen (RT): Unfall nach waghalsigem Überholmanöver

Ein waghalsiges Überholmanöver hat am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der L 230 geführt. Eine 39-Jährige befuhr um 8.10 Uhr mit ihrem VW Up! die Landstraße von Münsingen herkommend in Richtung Gomadingen. Nach einer langgezogenen Linkskurve und unmittelbar vor einer scharfen Rechtskurve überholte sie den Sattelzug eines 45 Jahre alten Mannes. Während des Überholmanövers kam der VW-Lenkerin ein Citroen entgegen. Die 52 Jahre alte Fahrerin dieses Wagens wich beim Erkennen der Gefahr nach rechts aus. Der Lkw-Fahrer bremste stark ab und zog sein Gefährt ebenfalls nach rechts. Das Fahrzeug der Überholerin streifte trotz den Ausweichmanövern mit dem Sattelzug und dem Citroen. Glücklicherweise war es jedoch zu keinem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Pkw gekommen. Im Anschluss gelang es allen drei Fahrern die Kontrolle über ihre Fahrzeuge zu behalten und auf ihren Fahrstreifen anzuhalten. Die Citroen-Lenkerin zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Unfallverursacherin musste noch an Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der VW Up! war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschlepper abtransportiert. Während der Unfallaufnahme musste die L 230 im Bereich zwischen Münsingen und der Abzweigung nach Grafeneck bis 10.45 Uhr voll gesperrt werden. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. (ms)

Reichenbach (ES): Baumaschinen von Anhänger entwendet (Zeugenaufruf)

Baumaschinen, Rüttelplatten und weitere Geräte im Wert von rund 10.000 Euro sind im Laufe des Wochenendes von einem Anhänger in der Heinrich-Otto-Straße entwendet worden. Die bislang unbekannten Täter fuhren ersten Erkenntnissen nach in der Zeit von Freitag, zwölf Uhr, bis Montag, acht Uhr, mit einem Lastwagen an den Anhänger, der in einer Firmenzufahrt abgestellt war, heran. Anschließend luden sie die Geräte um und konnten unerkannt davonfahren. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/3070 um sachdienliche Hinweise. (ms)

