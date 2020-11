Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Neue Coronaregelungen für die Outletcity Metzingen - Bilanz für Samstag, 21. November 2020 Nachtrag zur Pressemitteilung vom 20.11.2020

8.46 Uhr

ReutlingenReutlingen (ots)

Für den Einkaufssamstag, 21.11.2020, in der Outletcity Metzingen ziehen der Landkreis Reutlingen, die Stadt Metzingen und das Polizeipräsidium Reutlingen eine positive Bilanz. Trotz tausender Besucherinnen und Besucher kam es zu keinen großen Ansammlungen von Menschen, die Corona-Regeln wurden fast ausnahmslos eingehalten. Das zuvor eigens für die Tage um den sogenannten "Black Friday" am 27. November 2020 entwickelte Gesamtkonzept hat sich bewährt.

Da speziell während der "Black Week" eine erhöhte Anzahl von Besucherinnen und Besuchern erwartet werden, wurde von der Stadt Metzingen für die Zeit vom 21.11.2020 bis 30.11.2020 eine Allgemeinverfügung erlassen, die unter anderem zu bestimmten Zeiten eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im gesamten Bereich der Outletcity vorsieht und Warteschlangen vor den Geschäften auf 20 Meter begrenzt. Zu der vollständigen Allgemeinverfügung der Stadt Metzingen gelangen Sie über folgenden Link: https://www.metzingen.de/corona.

Am Samstag kam die ganz überwiegende Mehrheit der zum Einkaufen in die Outletcity gekommenen Personen den neuen Coronaregelungen verantwortungsbewusst nach. Darüber hinaus wurden die getroffenen Maßnahmen überaus zustimmend zur Kenntnis genommen. Nur vereinzelt waren Hinweise auf die bestehende Maskenpflicht notwendig. Lediglich zwei uneinsichtigen Personen, die sich beharrlich weigerten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, musste durch die Polizei ein Platzverweis ausgesprochen werden. Gegen sie wurden zudem entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Verkehrslenkungsmaßnahmen waren am Samstag nicht erforderlich.

Um in Zeiten der Corona-Pandemie auch in den kommenden Tagen eine Überlastung der Outletcity zu vermeiden und um dadurch den Gesundheitsschutz aller zu gewährleisten, werden die Kundinnen und Kunden weiterhin gebeten, die Angebote des Online-Shoppings zu nutzen.

